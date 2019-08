Brescia: "Con il Cavallino nel cuore", incontro con Leonardo Fioravanti

Il 19 ottobre Il Centro Culturale Franzoni Auto Divisione Classic ospiterà l’’Ing. Leonardo Fioravanti, una delle maggiori firme del Car Design italiano e padre di alcune fra le Ferrari più note.

E proprio con il “Cavallino nel cuore” che Fioravanti ci parlerà delle sue creazioni per la casa di Maranello. Filmati ed immagini d’epoca, disegni provenienti dal suo archivio personale, ma soprattutto un appassionante racconto in prima persona, saranno i punti di forza di questo prezioso incontro a cui tutti gli appassionati del Cavallino e tutti gli studiosi della storia dell’automobile italiana non possono mancare. Rammentiamo che per partecipare bisogna pre-registrarsi inviando una mail alla segreteria: divisioneclassic@franzoniauto.it