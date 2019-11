Brescia: il museo delle 15, laboratori creativi per adulti

Non è necessaria nessuna conoscenza pregressa basta portare entusiasmo e voglia di fare. Il secondo appuntamento, dedicato al tema Dentro di me: l’autoritratto è sempre stato un genere difficile, da un lato perché poco funzionale al commercio, dall’altro perché si tratta di una delle sfide più grandi per un pittore. Ripercorrendo le differenti tipologie di autoritratto in età contemporanea si andrà a ritroso fino all’osservazione di quelli conservati nelle civiche raccolte di Brescia. Un’occasione per ogni visitatore per raccontarsi attraverso un inusuale autoritratto ed ascoltare le storie di altri.



Costo: € 5,00 (comprensivo di ingresso e attività)

Durata: ore 1.30

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com