Centro Mater Divinae Gratiae: "Il cammino nel lutto"

Il Centro Mater Divinae Gratiae propone un nuovo appuntamento con IL CAMMINO NEL LUTTO, guidato da padre Peter Gruber, frate cappuccino, a lungo in contatto con l’esperienza della malattia e della perdita, nel servizio di cappellano presso l’ospedale di Merano e di formatore degli operatori sanitari e dei cappellani.



Un ‘viaggio’ attraverso la propria storia e i vissuti dolorosi che l’hanno segnata; un ‘percorso’ grazie al quale far emergere ricordi, emozioni, sentimenti, dare loro un nome e trasformarli in opportunità di nuova vita; un ‘luogo’ di condivisione, in clima di rispetto, accoglienza ed empatia.



L’esperienza è prevista sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 (dalle ore 9 di sabato alle 18 di domenica). Per informazioni e iscrizioni: www.materdivinaegratiae.it - info@materdivinaegratiae.it tel. 030 3847212-210