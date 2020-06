Brescia: "Passeggiando sul colle Cidneo"

Il gruppo di guide turistiche "Guida Artistica" ha ripreso con entusiasmo i propri appuntamenti per far conoscere meglio Brescia e la sua provincia, continuando il lavoro di valorizzazione del territorio iniziato nel 2013.

Domenica 28 giugno, alle 17, è in programma l'evento "Passeggiando sul colle Cidneo: trekking urbano soft".

Il colle Cidneo è con ogni probabilità il luogo in cui Brescia è nata in tempi preistorici. Passeggiare sulle sue pendici ci permette quindi di riscoprire la nostra storia dalle origini fino al XX secolo, quando da roccaforte militare fu trasformato in verdeggiante e accogliente parco pubblico. Consigliate scarpe comode.

Contributo di partecipazione 10 euro. Prenotazione obbligatoria a info@guidaartistica.com.