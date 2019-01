Brescia: Fuori galleria con Ramabass e Propagazione

La sete di un’essere umano nel deserto. Una sete non d’acqua, ma di socialità delicatamente amalgamata dal dolce suono della puntina sul vinile e da incontri con chi anima la subcultura urbana con libri, collettivi artistici, street artist. Con pensieri umani. Nasce la rassegna domenicale, prodotta da Cockroach International Production in collaborazione con La Galleria dell’Ombra in Via Nino Bixio 14/a, 25122 Brescia chiamata Fuori Galleria.



Ogni domenica, dalle ore 18,30 fino alle 22 Fuori Galleria diventa un punto di riferimento per il quartiere Carmine di socialità, musica, intrattenimento e cultura. Cultura suburbana di chi, nei fasti della vita moderna, non riesce e non vuole entrare in Galleria. In quelle gallerie dove, spesso e volentieri, forme artistiche, pensieri e suoni non hanno il libero accesso. Forme artistiche che altresì non desiderano nemmeno lontanamente entrarci. Distanti forse per etica o per quel valore che ad oggi portiamo avanti come una bandiera: autogestione ed indipendenza del pensiero artistico.



L’appuntamento è ogni domenica, dalle ore 18,30 con interviste e dibattiti con artisti, autori di libri indipendenti, collettivi artistici, street artist. Una chiacchierata con un buon bicchiere di vino curata dal rapper Stefano Zorba, già autore del libro “Mi Innamoravo di Tutto — Storia di un Dissidente”. Le interviste verranno registrate e pubblicate online, in forma di podcast per poter essere condivise grazie alla rete e ai social media. Segue l’intrattenimento musicale solo su supporto analogico (vinile) con il consueto stampo della nostra realtà: pura Black Music nelle sue innumerevoli sfaccettature. Dal Dub, alla Reggae Music, al Funk, Hip Hop, Soul.



Per domenica 03 Febbraio per l'area culturale e dibattiti, spazio al collettivo bergamasco grafico Propagazione. Collettivo nato a Bergamo, si occupa di Grafica a 360 gradi con laboratori e cooperazione aperti e libera a tutti e a tutte. Per la condivisione dei saperi e delle conoscenze, delle tecniche e di tutte le arti.

Libera circolazione dei contenuti che produciamo, il loro obiettivo è diffondere al massimo le nostre creazioni con un forte spirito sociale ed etico.



Segue DJ Set rigorosamente su vinile Dub & Reggae a cura del veronese Ramabass Soundsystem. ll progetto Ramabass, nasce alla fine del 2012 dalla volontà di portare le tipiche good vibrations dei soundsystem giamaicani che infuocano le strade di Kingston, sulle sponde del lago di Garda.

In continua evoluzione, ma mantenendo comunque la linea dei vecchi progetti acustici caricati a tromba e la loro caratteristica fisicità delle frequenze basse, si pone con l'auto costruzione degli stessi come principale obbiettivo la possibilità di poter far ascoltare un genere musicale nel suo più classico ed originale dei modi.

Le persone che fanno parte di questa iniziativa al momento sono: Rama Lorenzo (selecta/sound builder) e Pietro Bortolussi (selecta).

La ricerca musicale spazia dallo ska al reggae roots, dalla volontà di mantenere vive le classiche sonorità reggae, alle prime produzioni dub digital, rimanendo il più fedeli possibile all' utilizzo di un supporto analogico come il disco in vinile.