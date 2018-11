Brescia: a Sant'Eufemia arriva il frutteto sociale

Mercoledì 21 novembre alle 20.30 nella Chiesa di San Paterio (Museo Mille Miglia) si terrà l’incontro dal titolo “La buona terra. Dai benedettini al frutteto sociale” organizzata dal Consiglio di Quartiere Sant'Eufemia, in collaborazione con il Comune di Brescia e con il circolo Acli di Sant’Eufemia.

Interverrà don Gabriele Scalmana, incaricato per la Pastorale del creato della Diocesi di Brescia. Nel corso della serata verrà presentato il progetto “Frutteto sociale” che prevede la piantumazione di mandorli, meli, peri, fichi, prugni e cachi (inizialmente 40 piante per arrivare a regime a circa 100 alberi) nell’area incolta a nord dell’ex monastero benedettino, ora complesso museale Mille Miglia, concessa in comodato dal Comune di Brescia.

Sarà messa a dimora anche una pianta di cachi di Nagasaki, come segno e monito per una convivenza pacifica e nonviolenta, e verranno coltivati piccoli frutti negli spazi a ridosso del monte. Dopo la necessaria preparazione della terra, dalla fine di novembre si inizierà la piantumazione degli alberi. Come avviene per gli orti sociali già avviati, il raccolto verrà donato alle famiglie in difficoltà sostenute dalla Commissione Carità della Parrocchia di Sant’Eufemia.

Il frutteto rappresenta quindi un “pezzo di terra recuperato”, aperto alla comunità, nel quale fermarsi a contatto con la natura, pensare, vivere e promuovere occasioni di incontro. Sabato 24 novembre alle 9.30, si terrà l’inaugurazione del frutteto e la posa della prima pianta (ingresso dal parcheggio del museo Mille Miglia in viale della Rimembranza).