Brescia: Ernyaldisko temporary shop

Ernyaldisko inaugura un Temporary Shop a Brescia per il periodo natalizio! A partire da venerdì 14 dicembre, in concomitanza delle feste natalizie e l’inizio del nuovo anno, ci troverete nel Centro Commerciale Freccia Rossa di Brescia con un fornitissimo negozio di 100 mq dove potrete trovare vinili e cd per tutti i gusti, offertissime e rarità assolute!



Ecco quello che potrete trovare: le novità discografiche su CD e vinile, il catalogo degli LP nuovi e quelli usati, originali e da collezione, LP in offerta a 10€, i 45 giri da collezione, cofanetti rari, gadget (t-shirt, tazze, spille e birre).



Varietà anche nei generi trattati nel catalogo LP: musica italiana, musica internazionale, rock, pop, progressive rock , krautrock, psichedelia, funky-soul e disco, alternative rock, grunge, hard rock, metal e new wave, jazz, blues, folk e country, reggae e dub, colonne sonore, rock n roll e rockabilly, classica e lirica, musica italiana “oldies”, musica brasiliana e samba, musica francese, e avantgarde…

Troverete sia dischi nuovi che usati e avrete la possibilità di poter far valutare il vostro usato, di vendere o scambiare dischi.