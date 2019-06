Brescia: flashmob connettiti con il cuore

Appuntamento con l’Amore Domenica 30 Giugno alle ore 16.00 in Piazza Loggia si svolgerà il flashmob “Connettiti con il cuore”. Un progetto no profit nato con lo scopo di sensibilizzare le persone al contatto face to face, occhi negli occhi, anziché tramite social e attraverso la retina di uno schermo. Spegniamo il wi-fi ed accendiamo il cuore.



"Quando gli occhi sono aperti, il risultato è la vista. Quando la mente è aperta, il risultato è la sapienza. Quando è aperto lo spirito, il risultato è l’amore”, recita un proverbio cinese.



“Connettiti con il cuore è nato da un’idea. Essere Ambasciatori dell’Amore” racconta Anna Laura Migliorati, ideatrice di questo evento.“Abbiamo già portato il nostro cuore e ci siamo emozionati in altre piazze d’Italia tra cui Milano, Venezia, Roma, Verona e Vicenza. Ci nascondiamo dietro ad un cellulare, ma stiamo tutti cercando un contatto vero e reale, che parta dal profondo, con sincerità e senza giudizio. Sono Bresciana (di Orzinuovi) e aspettavo con gioia il momento di poter portare questo incontro anche qui, nella mia città!”. In ogni piazza ci sono tantissime persone che aderiscono e ormai il numero di Ambasciatori e Ambasciatrici cresce di volta in volta.





Gallery