Brescia: Indovina chi viene a cena? a cena con l'autore

Libri, cibo e vino: da Filari Dispari, da ottobre a dicembre, sei incontri con gli autori provenienti da ogni parte di Italia- Indovina chi viene a cena? Oltre ad essere il titolo del celebre film di Kramer potrebbe essere la trama perfetta per riassumere ciò che avverrà a Brescia, nel giovane wine bar letterario Filari Dispari (Viale Venezia, 1).



A movimentare i banali giovedì delle fredde serate bresciane ci hanno pensato tre giovani coraggiosi, Federico Bezzi, Margherita Ingoglia e Serena Bonetti con la collaborazione di GoodBook.it, che hanno pensato di insaporire il tutto con un po' di suspense, calici di vino, un libro e la compagnia di uno scrittore che resterà sconosciuto fino alla fine. O quasi.



Scrittori pari @ Filari Dispari - A cena con l'autore è il titolo di questo vero e proprio festival letterario che ha lo scopo di promuovere la cultura: dei libri, del cibo e del vino. Cultura scritta e gustata.

Piatti e coppe verranno nobilitati dai sei imperdibili appuntamenti, con scrittori provenienti da ogni angolo dello Stivale, che avranno luogo a Filari Dispari.



Gli scrittori si alterneranno durante le sei serate di incontri previsti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle ore 19,30, per raccontare, insieme con relatori d'eccezione, i loro libri, le loro storie, e trascorrere insieme con i loro lettori, una piacevole serata. A conclusione della presentazione sarà possibile cenare con gli scrittori.

Per ogni storia raccontata e ogni autore incontrato infatti, Filari Dispari proporrà al suo pubblico un menù particolare con accostamenti di cibo e vino. Storie, gusto e sapori appositamente ricercati e frutto di esperimenti ed accostamenti armonici, per rendere una serata piacevole, culturale e conviviale.

E' infatti il convivio l’espressione massima della cultura, nei tempi antichi come oggi. I libri legano con il vino e il cibo, che diventano il piacevole contorno per dare ritmo al pensiero e indurre gli ospiti nello scambio di opinioni.

Un’occasione imperdibile - per la città di Brescia - quella della kermesse più importante dedicata alla cultura, ai libri, al cibo e al buon vino, organizzata da una siciliana, un bresciano e una milanese a Filari Dispari per affermare la propria presenza, sempre in continua crescita e sancire sul territorio il proprio lavoro giovane, fresco, pionieristico e indipendente; rilanciarsi con appuntamenti di gusto e di cultura, e nuove sfide “libresche” nella città della Leonessa.

I primi appuntamenti di ottobre previsti per i prossimi giovedì saranno:

- 11 ottobre, alle ore 19,30 con la presentazione del libro, della giornalista Nadia Busato, dal titolo Non sarò mai la brava moglie di nessuno (Sem editore). A discutere con lei sarà la giornalista Margherita Ingoglia

- il 25 ottobre, ore 19,30, la presentazione del libro Heidi di Francesco Muzzopappa (Fazi editore). A dialogare con l'autore sarà la giornalista Grazia La Paglia.

Ingresso libero. Cena su prenotazione.



Per informazioni e prenotazioni ai numeri: 030.296885 - 331 569 4227

Facebook: https://www.facebook.com/filaridispariwineandfood/