Brescia: rievocazione medievale in Castello

Dal 31 maggio al 2 giugno per il quindicesimo anno consecutivo, la Confraternita del Leone trasformerà il castello di Brescia in un luogo di incontro di tradizioni, storia, sport, giochi e cultura attraverso la rievocazione; il Castello di Brescia tornerà nel medioevo e si potrà passeggiare tra i campi ed interagire in compagnia di cavalieri, dame e popolani, tutti rigorosamente abbigliati secondo dettami filologicamente corretti.

Nei tre giorni sono in programma incontri culturali, esposizioni, attività ludiche e sportive, prove di tiro con l’arco storico, tornei di scherma antica, spettacoli e scenette, creando una fusione tra cultura-sport-storia che fanno di questa rievocazione un gioiello a disposizione dei bresciani.

Ospiti della quindicesima edizione lo scrittore Enrico Giustacchini, che presenterà il suo ultimo libro del Giudice Albertano, ambientato nel periodo dell’assedio; il Dottor Niccolò Dal Grande che presiederà il simposio “La figura della donna nel Medioevo”.

Come nostra consuetudine verrà allestita una mostra a pannelli, ogni anno diversa, quest’edizione dedicata alla figura di “San Colombano ed i pellegrini”; un’esposizione sulle scoperte nel medioevo dal titolo “Medioevo epoca oscura?”. Verrà allestita un’area dove il pubblico di ogni età potrà cimentarsi con gli di antichi Giochi di un Tempo per provare le abilità con 15 postazioni ludiche. In ambito sportivo nella tre giorni si alterneranno tornei di scherma, possibilità di cimentarsi nella pratica del tiro con l’arco antico, lezione di base di scherma per bambini.

Ingresso Libero

Gallery