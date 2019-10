Brescia: dialogando tra poeti

Sabato 26 ottobre alle ore 17.30, presso la libreria Librelma di Brescia, si terrà una doppia presentazione poetica. Elenia Stefani presenterà “Il mio girotondo di emozioni”, raccolta poetica edita da marcoserratarantolaeditore -editore storico bresciano- mentre Giorgio Montanari spiegherà il suo secondo libro “Nella purezza”, edito da Bertoni editore.



In questo mondo dove la letteratura sta morendo e la tecnologia predomina ogni aspetto della vita, la poesia viene sempre più dimenticata ma esistono ancora scrittori che credono in essa e si prodigano per diffonderla.



Elenia Stefani nasce in provincia di Treviso nel 1990, e a 18 anni si trasferisce a Brescia -dove vive tutt’ora- ; s’innamora di questa città ritenendola il suo posto felice e dedicandole anche una poesia. Nel 2018, a soli 27 anni, pubblica con un editore locale la sua prima raccolta di pensieri e poesie “Il mio girotondo d’emozioni” contenente 50 poesie accompagnate da fotografie; si tratta di poetiche al femminile dove emozioni e ricordi predominano e risvegliano emozioni magari sopite. Alcune delle poesie inserite in questa raccolta si sono classificate nelle prime postazioni in vari concorsi nazionali e sono state premiate con menzioni d’onore; una di esse si è anche aggiudicata il primo posto al Concorso Ottavio Nipoti Ferrera Erbognone 2018. Attualmente l’autrice ha firmato il contratto con una casa editrice per la pubblicazione del suo secondo libro di poesie che uscirà nel mese di febbraio 2020.



Giorgio Montanari nasce a Parma nel 1982 dove tutt’ora risiede e coltiva le sue passioni quali fotografia, musica, giornalismo e poesia.

All’attivo ha due raccolte di poesie edite da Bertoni editore e un libro per bambini.

“Nella purezza” è il suo libro più recente. I due poeti si sono conosciuti un anno fa e hanno deciso di dedicare un pomeriggio alla poesia parlando dei loro libri e sperando d’avvicinare la persone a questo genere letterario.