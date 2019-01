L'alto ingegno di Dante ci lascia sempre più sorpresi via via ne approfondiamo lo studio. Per poter comprendere i suoi versi e la sua narrazione dovremo calarci nella folta selva dell'allegoria e dovremo rifarci ad una letteratura antica che tramanda ai posteri una speciale conoscenza sotto il velo dei poemi eroici, dei miti e delle leggende.