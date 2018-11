Brescia: corso di fotografia livello base

Il corso base si rivolge a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla teoria e alla pratica della fotografia. I vari argomenti in programma saranno affrontati in maniera semplice, graduale e pratica. Verranno curati sia gli aspetti compositivi che di contenuto, dedicando spazio alla lettura, critica e analisi delle fotografie dei partecipanti.



La tecnica è importante, ma deve essere al servizio della fotografia e non viceversa. Una buona fotografia nasce non solo da una serie di scelte legate ad aspetti di natura tecnica, ma anche dalla capacità di sviluppare una sensibilità estetica e visiva verso il mondo che ci circonda.



Durante il corso analizzeremo le caratteristiche e le tecniche dei diversi generi fotografici, approfondendo i metodi per realizzare al meglio le nostre immagini.



I concetti affrontati durante le ore in aula verranno consolidati attraverso semplici esercitazioni da effettuare a casa e i risultati verranno confrontati e discussi durante una parte della lezione successiva. Sarà inoltre possibile per tutta la durata del corso condividere un gruppo di discussione privato sulla piattaforma facebook o similare in cui il docente sarà disponibile per affrontare dubbi e quesiti.



Organizzazione del corso

6 lezioni teoriche di fotografia in aula.

Gli incontri teorici sono supportati da presentazioni audiovisive, condivise digitalmente a fine lezione con tutti i partecipanti. Ogni argomento affrontato, tecnico e artistico, è accompagnato da esempi, schemi e tante fotografie da vedere e analizzare insieme.



Al termine del corso verrà condiviso con tutti i partecipanti un file pdf contenente tutte le slide utilizzate durante gli incontri.



2 lezioni di pratica fotografica all’aperto.

Dopo le prime lezioni teoriche seguiranno 2 lezione pratiche per testare e capire sul campo i concetti, le tecniche e i suggerimenti insegnati. Dopo ognuna di queste lezioni, durante la lezione successiva in aula, analizzeremo insieme una selezione delle fotografie realizzate per condividere l’esperienza fatta durante la pratica, per capire e assimilare meglio i concetti studiati ripassandoli insieme.





ulteriori info sul sito

www.museobrescia.net