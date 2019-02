Brescia: corso di fotografia livello base

Da martedì 26 febbraio. L’approccio delle lezioni sarà molto concreto: in 6 lezioni, di cui due pratiche, si parte dalle basi e si arriva a fotografare in autonomia in manuale.

Martedì 26/2 ore 21-23

Mercoledì 6/3 ore 21-23 (NB No martedì)

Martedì 12/3: ore 18-20 lezione pratica

Martedì 19/3: ore 21-23

Martedì 26/3: ore 19-21 lezione pratica

Martedì 2/4: ore 21-23

Grande parte della didattica verrà dedicata alle esercitazioni: attraverso una piattaforma online privata dove condivideree discutere insieme le immagini tra una lezione e l’altra.

