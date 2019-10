Brescia: corri per la ricerca

Il ritrovo per la corsa è fissato alle ore 8 presso il Village, un’area allestita presso il Parco delle Stagioni di via Collebeato e interamente dedicato ai partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, animazione e riscaldamento. Alle ore 10.00 il via: un fiume di maglie viola animerà Brescia. Il percorso permetterà di scoprire le vie del centro storico di Brescia, la città d’arte della Mille Miglia, passando tra la più vasta area archeologica romana del nord Italia e le testimonianze dei longobardi, oggi Patrimonio Unesco. La marcia è a ritmo libero, ciascuno potrà scegliere la propria andatura. All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglia di partecipazione attendono tutti i runners. Info e iscrizioni: https://www.corriperlaricerca.it/

