Brescia: convegno intelligenza artificiale

La giornata vedrà l’intervento di professionisti dell’ambito universitario, legale, medico e scientifico. Alle ore 9.45 il Professor Mario Mazzoleni, docente alla facoltà di economia dell’Università degli Studi di Brescia aprirà i lavori con un intervento riguardante l’unione uomo-tecnologia per lo sviluppo.

La parola passerà poi all’Avvocato Cugini, dello Studio Stelva, che opera a livello internazionale, assistendo clientela privata e imprese per giungere poi all’ambito medico con il Dr. Gianluigi Zanusso, professore Associato di Neurologia del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento dell’Università di Verona che parlerà della comunicazione tra Intelligenza Artificiale e paziente. Alle 10.45 interverrà il dottor Mario Savarese, chief strategic officer di Copan Group che si occuperà dell’interazione tra la persona e il metodo di sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Seguirà poi Dr. Andrea Stopper, di Fresenius Medical Care EMEA che dedicherà attenzione all’esperienza di una multinazionale nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e a come questa può creare valore per i pazienti e per l’impresa. La parola passerà infine alla Dottoressa Francesca Clavarino di SWIX Family Office SA, che con sede a Lugano si occupa della gestione di ingenti patrimoni finanziari e che porrà l’attenzione sull’applicazione dell’intelligenza artificiale sugli investimenti e le società quotate. Il tutto terminerà alle 12.20 e seguirà un aperitivo con relatori e partecipanti.

L’evento vuole mostrare l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in vari ambiti, dall’economia, alla finanza, dall’informatica alla medicina. La sua applicazione interagisce quotidianamente in qualsiasi settore e con qualunque tecnologia. Il convegno intende portare alcune esperienze pratiche che potranno essere utilizzate dai partecipanti per realizzare riflessioni imprenditoriali. PER INFO E ISCRIZIONI: www.blockandroll.it LOCATION: Copan Scientific Park Via Francesco Perotti, 16 - Brescia