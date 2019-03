Brescia: Clockbeats lancia il primo coworking musicale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il coworking e lanciato dalla realtà internazionale Clockbeats SRL con sede a Brescia, è la novità ideale per ogni artista. Un ambiente efficiente che permette di condividere idee, trovare una community che possa consigliare e aiutare, accessibile in piena autonomia attraverso lo Smartphone. La struttura presenta una serie di studi completamente attrezzati con più di 100 Synth/strumenti o drums disponibili per alimentare la creatività, trattati e insonorizzati, che permettono in particolare ai producers di lavorare anche in orari notturni.

Per gli artisti alle prime armi, Clockbeats ha il piacere di organizzare delle lezioni di produzioni assistite, passaggio fondamentale per accelerare la carriera e migliorare le capacità artistiche. Se l'artista è autonomo e utilizza il Coworking, ha la possibilità di usufruire di tutti i servizi interni scontati al 50% solo quando ne ha necessità, tra cui Mixing e Mastering, Assistenza alla produzione, Additional Production, Management, Track Placement, Branding, Promozione Spotify, Instagram e molto altro. Lo studio si trova a Brescia, raggiungibile in treno e metro di Brescia (fermata S. Faustino)

