Brescia: CidneOn 2019

Un omaggio all'Italia, ai suoi miti, alle sue icone: si presenta così la terza edizione di CidenOn, il festival delle luci in castello. Installazioni luminose, videoproiezioni e mapping, opere interattive e performance musicali live condurranno gli spettatori dalle caverne preistoriche della Valle Camonica, alle strade della Mille Miglia, passando per i monumenti più celebri, e li porterà a scoprire con occhi nuovi la moda e il design.

Il periodo da segnarsi in agenda è quello che vanno dall'8 al 16 febbraio: per nove giorni il castello di Brescia si illuminerà al calar del sole e verrà preso d'assalto da migliaia di persone. Le passate edizioni del festival internazionale delle luci hanno portato in castello quasi 450mila visitatori, riscuotendo un incredibile successo.



MAPPA DEL PERCORSO: CLICCA PER INGRANDIRE



Come saltare le code

L'ingresso sarà sempre libero, ma per chi volesse saltare la coda sono già disponibili dei ticket speciali, e che appunto danno diritto a un accesso privilegiato, senza attesa. Si tratta della Chiave Smart Iseo Serrature: per averla basta acquistare il catalogo del festival, al costo di 8 euro, che si trova in prevendita on line sul sito www.cidneon.com. Durante l’evento resterà comunque a disposizione del pubblico un Info Point ai piedi del castello, dove sarà possibile ottenere la chiave, acquistando il catalogo al costo di 10 euro.

Gli orari

Il festival delle luci seguirà i seguenti orari: