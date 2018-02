Prestigioso riconoscimento per Cidneon2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Un altro prestigioso riconoscimento per il Festival Internazionale delle Luci CidneON 2018 (Castello di Brescia 10-17 febbraio 2018) sarà certificato come Evento Sostenibile secondo la norma ISO 20121. Il Comitato Amici Del Cidneo Onlus e Up! srl credono che un evento non debba essere solo emozione, cultura o divertimento, ma anche un’occasione per mostrare responsabilità verso la società, l’ambiente e tutti i soggetti coinvolti nella sua organizzazione e realizzazione. L’attenzione all’Ambiente e alla Sostenibilità Sociale ed Economica ha ormai toccato tutti gli aspetti della vita professionale e personale, compreso quello, appunto, degli eventi. Ciò è motivato dal fatto che tutti gli eventi aggregativi generano degli impatti ambientali e sociali (es: rifiuti, emissioni legate alla mobilità, etc). CidneON 2018 ha voluto impegnarsi a gestire il ciclo di vita dell’evento in maniera sostenibile, facendo certificare la propria conformità ad una norma internazionale. La ISO 20121 definisce i requisiti del sistema di gestione della sostenibilità degli eventi mirando a ridurre al minimo l’impatto sulla comunità e l’ambiente nel quale l’evento è inserito e, nello specifico, orientando le scelte organizzative e gestionali a “un approccio duraturo ed equilibrato alle attività economiche, alla responsabilità ambientale e al progresso sociale". La certificazione in sostanza garantisce, a livello internazionale, che un evento o un soggetto coinvolto nell’evento, opera in maniera sostenibile nei confronti dell’ambiente, dei lavoratori coinvolti, della comunità locale ed in generale nel rispetto delle esigenze degli stakeholder. Questi i principali indicatori di sostenibilità che sono stati rispettati da CidneON 2018: • A conclusione verranno piantati alberi e piante necessari per compensare la CO2 prodotta durante l’evento; • L’evento permette un risparmio energetico significativo mediante l'utilizzo di sistemi di illuminazione LED • La maggior parte dei fornitori è a km zero; • L’evento supporta il progetto di alternanza scuola-lavoro con una significativa partecipazione di studenti di Istituti di Istruzione Superiore di Brescia in rapporto al totale del personale di assistenza al pubblico • Una delle installazioni sarà realizzata dai bambini delle scuole di Brescia • Durante l’evento verrà applicata la differenziazione dei rifiuti prodotti • La maggior parte del materiale usato per allestimenti e attività a supporto sarà riutilizzabile o riciclabile. Alla conclusione dell’evento potrai anche consultare il report finale di sostenibilità, all’interno del quale saranno rendicontate le performance raggiunte.