Centro Mater Divinae Gratiae: "Attraverso la morte... la vita"

Il Centro Mater Divinae Gratiae propone per domenica 11 marzo 2018 (dalle ore 9 alle 17) un percorso guidato da padre Peter Gruber (cappuccino) dal titolo ATTRAVERSO LA MORTE… LA VITA.



Un’opportunità per chi desidera attraversare la propria “via crucis” sulle tracce di quella di Cristo, per trovare pace, per ricevere consolazione, per trovare indicazioni di vita e chiedere forza interiore, per cercare di scoprire la via per vivere la propria situazione in modo nuovo, tutto questo senza evitare il paradosso della morte.



Il tratto delicato e attento all’ascolto di p. Gruber, maturato nel lungo contatto con l’esperienza della malattia e della perdita nel servizio di cappellano in ospedale, saprà condurre per mano i presenti, guidandoli alla comprensione di se stessi e degli altri e a sperimentare una nuova pace. Per informazioni e iscrizioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030 3847212-210