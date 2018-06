Brescia: laboratorio di cinema d'animazione

Cartoon Mo.Ca Tour: laboratorio di cinema d'animazione alla scoperta di palazzo Martinengo Colleoni. Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. A cura di Associazione Avisco



Sei stufo di stare seduto? Ti senti un esploratore nato o sei semplicemente curioso? In questo laboratorio potrai conoscere una delle tecniche più particolari del cinema d'animazione: la pixilation. Ogni partecipante potrà esplorare gli spazi di palazzo Martinengo Colleoni sperimentando movimenti del corpo del tutto inconsueti. ll risultato sarà un breve video visibile anche online.



Durata: 2 h 30 min.

MAX 15 partecipanti – Prenotazione obbligatoria

info@avisco.org – 339.5916232



A seguire merenda per tutti!