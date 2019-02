Brescia: Cam 54, gli artisti italiani e il contemporaneo

Venerdì 1 marzo alle ore 17,30 a Brescia nella sede dell’Associazione Artisti Bresciani: presentazione del “Catalogo dell’Arte Moderna”, Editoriale G. Mondadori. Saranno presenti Carlo Motta, responsabile editoriale del catalogo, e il critico d’arte e scrittore Andrea Barretta, ospiti del presidente dell’AAB, Massimo Tedeschi, che introdurrà l’incontro. Un’occasione di festa per l’arte nella straordinarietà dell’opera di genere più longeva in Italia, che storicizza gli artisti a iniziare dai grandi maestri dal primo Novecento per arrivare ai nostri giorni a presentare l’arte contemporanea e il suo indice di mercato nel riferimento anche alle gallerie d’arte.

Brescia, Associazione Artisti Bresciani, Vicolo delle Stelle 4.

