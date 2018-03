Brescia: Brusom La Ecia

E’ giovedì grasso, giorno di metà quaresima e tempo di bruciare la vecchia… anche in città. L’appuntamento è al Carmine in via Nino Bixio, con l’evento organizzato dal “Gruppo de Noalter”.



IL PROGRAMMA:

— 16.30 Giochi in strada per bambini/e e merenda garantita

— 19:00 Salamine e vino rosso – musica indie

— 20:00 Banda Cittadina giovanile ”Isidoro Capitanio” e poi “se brusa la ecia!”