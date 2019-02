Brescia: asta benefica per i bambini dell’orfanotrofio Niños de Christo

enerdì 1 marzo 2019 alle ore 20.00 al Museo Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò, 13) Alex Rusconi si calerà nel ruolo di battitore per aggiungere un tocco di magia alla PerformAsta organizzata da 7Milamiglialontano e Niños que Esperan Onlus con il sostegno di Fondazione Mediolanum, che raddoppierà gli incassi della vendita dei 46 pezzi unici che sfileranno davanti agli occhi del pubblico nel Salone monumentale del refettorio. L’evento concluderà simbolicamente la settimana della mostra, sempre al Museo diocesano, Costruiamo il futuro sostenibile, dove sono esposti i dipinti dei ragazzi dell’orfanotrofio Niños de Cristo e le opere realizzate con materiale di riciclo dagli studenti della scuola media Madonna della Neve di Adro.

In asta l’1 marzo andranno fotografie di importanti autori bresciani, tra cui Giuliano Radici, Erminando Aliaj e Claudio Amadei, e opere d’arte di artisti di chiara fama, come William Vezzoli, Roberto Radici, Stefano Crespi, Cristina Garduni, Mirko Bedussi e Franco Brescianini, che hanno donato a fini benefici le loro creazioni per sostenere la raccolta fondi a beneficio dell’orfanato Niños de Christo nella Repubblica Dominicana. Per chi volesse farsi anticipatamente un’idea delle basi d’asta dei vari pezzi, sui siti di entrambe le associazioni - www.ninosqueesperan.com e www.7mml.world - è già disponibile il catalogo. Le opere pagate in contatti saranno ritirabili in loco al termine dell’asta, mentre per le altre sarà possibile effettuare un bonifico bancario e concordare le modalità di ritiro o spedizione in un secondo momento.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto 7MML_5.0 “H2o PLANET” PROJECT, che proprio l’1 marzo vedrà partire i suoi primi viaggiatori – che invieranno un video di saluto al pubblico - a piedi lungo il Danubio per l’inizio del primo dei sette anni di viaggio, quello dedicato all’Europa, in cui fotografi, videomaker, giornalisti, biologi e viaggiatori mapperanno per immagini le coste della maggior porzione possibile delle coste del pianeta per comporre un ritratto dello stato di salute delle acque e porre al centro della riflessione i temi ambientali ed ecologici per la salvaguardia del pianeta. Ecologia ma anche solidarietà, come sempre è stato nella storia di 7Milamiglialontano e come si vuole ribadire attraverso il sostegno dato a Niños que Esperan Onlus, a cui sarà destinato, oltre al ricavato dell’asta, anche i fondi che verranno raccolti nel corso del primo anno di viaggio. Perché si viaggia con la testa e con il cuore, sempre.