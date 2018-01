Brescia: 75° anniversario della Battaglia di Nikolajewka

Sabato 27 e domenica 28 gennaio si terranno a Brescia le celebrazioni del 75° anniversario della “Battaglia di Nikolajewka”. Sabato 27 Gennaio alle 8.45 saranno deposte corone e cesti di fiori ai monumenti della città mentre alle 9.45, alla scuola Nikolajewka, avrà luogo l’alzabandiera e la deposizione di fiori, da parte di un reduce, alla lapide dedicata alla commemorazione della battaglia.



Alle 11.30, al Cimitero Vantiniano, verranno resi gli onori ai caduti e alle 13.30, al parco Sam Quilleri, si terrà una rievocazione storica (fronte russo 1943) aperta al pubblico. Alle 14, in via Solferino – viale Stazione, sarà ricevuto il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini al quale saranno resi gli onori e in seguito comincerà la sfilata che giungerà, alle 15.30, in piazza della Loggia per il saluto del Sindaco Emilio Del Bono e delle Massime Autorità militari.



Alle 16.30, nel Duomo nuovo, si terrà la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti e dispersi, presieduta dal vescovo emerito di Brescia Mons. Luciano Monari e concelebrata dai cappellani militari. Alle 18, nella sala consiliare di palazzo Loggia, verrà presentata la Firma del Patto di Fratellanza tra le genti bresciane e il popolo russo e avrà luogo la sfilata della fanfara Valchiese, da piazza Paolo VI a piazza Loggia, con carosello finale.

Domenica 28 gennaio alle 10, in piazzale Arnaldo, saranno resi gli onori al Labaro nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini e alle massime autorità da parte di una Compagnia di Formazione. A seguire la sfilata che, dalle 10.30, percorrerà le vie cittadine: corso Magenta, corso Zanardelli, via X Giornate, via IV Novembre e piazza Vittoria. Infine, alle 11.30 in piazza Vittoria si terrà la cerimonia conclusiva.