Brescia: giornata della memoria

Il tavolo informativo I volontari del CCDU, Comitato di Cittadini per i Diritti Umani, Sabato 26 Gennaio saranno presenti, con un tavolo informativo, in piazzetta Vescovado, in occasione del Giorno della Memoria. In particolare, vogliono ricordare che il terribile sterminio di 6.000.000 di Ebrei, trovò il suo supporto "scientifico" nelle teorie psichiatriche dell'Eugenetica, la cui etimologia risale ad una parola greca che significa "di buona nascita" (Dizionario Treccani).

Il Nazismo rappresenta una pagina terribile della recente storia umana, ed il CCDU desidera ricordare che purtroppo, alla sua base, c'era il progetto di selezione della razza sostenuto dai maggiori psichiatri dell'epoca. La loro teoria eugenica portò infatti a legittimare scientificamente lo sterminio di 6.000.000 di persone di fede Ebraica. In "Mein Kampf" Hitler stesso parla della Eugenetica come della scienza che avrebbe ricostruito la nazione tedesca. Partirono molti anni prima, esattamente nel 1883 con lo psichiatra Francis Galton che introdusse la pratica della sterilizzazione delle persone socialmente non accettate come i malati mentali e le persone non sane. Successivamente, nel 1905, gli psichiatri Alfred Ploetz assieme al cognato Ernst Rudin, tristemente famoso per aver sostenuto il Nazismo nel suo folle progetto, fondarono la prima organizzazione per l'igiene razziale in Germania. Ben presto venne fornita dalla psichiatria la giustificazione terapeutica per passare dalla sterilizzazione al genocidio. F

urono anche diffusi i cosiddetti "Film sullo sterminio" per spiegare al popolo tedesco quale opera di bene fosse, interrompere quelle che loro chiamavano "esistenze senza vita". Lo stesso Ernst Rudin, in un documento, parla esplicitamente di "mezzi razionali per le riproduzione della specie". Lo sterminio iniziò in Germania con l'uccisione di 70.000 persone malate di mente, emotivamente disturbate o con handicap fisici. Questo costituì una sorta di collaudo che venne poi esportato nei campi di concentramento della Seconda guerra mondiale. Nonostante questa terribile tragedia della storia, durante il processo di Norimberga, solo pochi psichiatri vennero incolpati ed Ernst Rudin se ne poté tornare in Svizzera senza scontare nemmeno un giorno di prigione, così come altri psichiatri poterono tornare a lavorare nelle loro sedi sia in Germania che negli Stati Uniti. A tutti gli interessati verrà lasciato in dono il DVD "Psichiatria: Un industria di Morte" dove il capitolo 4: "Psichiatria: gli Uomini Dietro l’Olocausto" illustra nei dettagli storici come si strinse questa tragica collaborazione. La campagna informativa Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus, è un'organizzazione di volontariato non a scopo di lucro, finalizzata a investigare e denunciare le violazioni psichiatriche dei diritti umani.

Il CCDU è stato fondato in Italia nel 1979 ed è diventato una Onlus nel 2004. Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus è una organizzazione indipendente ed è collegato ideologicamente al CCHR (Citizen Commission on Human Rights), che ha sede a Los Angeles. Il CCHR International è stato fondato nel 1969 dalla Chiesa di Scientology e dal Professor Thomas Szasz, professore emerito di psichiatria all'Università di Syracuse, Stato di New York e autore di fama internazionale. A quel tempo le vittime della psichiatria erano una minoranza dimenticata, segregate in condizioni terribili nei manicomi sparsi nel mondo. In seguito a ciò, il CCHR elaborò una dichiarazione dei Diritti Umani sulla Salute Mentale che è diventata la linea guida per le riforme nel campo della salute mentale. I volontari del CCDU, con questa campagna informativa, si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”. Dal sito della campagna: "ccdu.org" è possibile richiedere un kit informativo gratuito.