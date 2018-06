Brescia: visita guidata della città per tirocinanti Erasmus

Venrdì 22 giugno alle ore 17.00 e 18.30 – Partenza da Via Calzavellia 1/Arrivo a MO.CA. Visita guidata di Brescia in lingua.A seguire: A seguire aperitivo in lingua e merdenda per i più piccoli. Iniziativa per tirocinanti europei 16-18 anni



Organizzazione a cura di Cooperativa Tempo Libero. Una visita guidata in lingua, alla scoperta del Centro storico cittadino, dedicata ai ragazzi tirocinanti provenienti dai paesi dell’Unione Europea grazie alla Cooperativa Tempo Libero e ai programmi europei di Erasmus+. Partenza dalla Palazzina Europa, che ospita i ragazzi durante la loro permanenza, e arrivo a MO.CA. con un aperitivo in lingua per conoscersi e socializzare. Durata: 1 h 30 min.