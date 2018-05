Brescia: per la festa dei musei, apertura straordinaria della chiesa Santa Maria del Carmine

Apertura straordinaria promossa e organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia per sabato 19 maggio 2018 dalle 10 alle 13 della Chiesa di Santa Maria del Carmine in occasione della FESTA DEI MUSEI, manifestazione nazionale promossa dal MIBACT.

Nella mattinata sarà possibile visitare lo storico edificio accompagnati dagli studenti e dalle studentesse della classe quarta del Liceo classico “Cesare Arici” che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola/lavoro promosso dalla stessa Soprintendenza. La visita sarà un viaggio nel tempo e negli stili architettonici e artistici seguendo il filo rosso del lavoro svolto sulla chiesa di origine Quattrocentesca di Santa Maria del Carmine, arricchito di ricerche bibliografiche e archivistiche, svolte nella sede della Soprintendenza ABAP di piazzetta Labus e da un’ampia documentazione fotografica dell’edificio e delle opere d’arte in esso contenute, realizzata durante vari sopralluoghi nel tempio. Il felice progetto di alternanza scuola/lavoro si è sviluppato nell’arco di un anno in varie fasi. Particolarità dello stesso è la sua fruibilità anche da un pubblico di non udenti.

L’ingresso alla manifestazione è libero, fino al raggiungimento dei posti disponibili.