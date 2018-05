Il rap sale in cattedra: Fausto Zanardelli dei Coma_Cose all'università Cattolica

"Il viral: metriche e dinamiche di propagazione” questo il titolo della lezione aperta al pubblico prevista per giovedì 31 maggio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia. Instagram, facebook, whtasapp e tutte le piattaforme social raccontate attraverso il lavoro del musicista salodiano Fausto Zanardelli in arte Fausto Lama. Fausto già attivo da anni sul territorio bresciano e nazionale come artista e produttore musicale parlerà del suo attuale progetto Coma_Cose, che in pochi mesi si è imposto come una delle realtà più seguite della scena musicale nazionale. Da internet alla radio, dalle stories alla TV spiegherà il ruolo fondamentale dei new media nel processo promozionale e comunicativo nella musica in questi anni. Il successo dei Coma_Cose, oltre che nel linguaggio tra rap e cantautorato, è da inquadrare all'interno di un di rinnovamento mediatico, dove le piattaforme digitali assumono un ruolo determinante nel processo di diffusione e interscambio con i media classici, con la discografia e con la musica dal vivo.

La lezione fa parte del laboratorio d'incontri "Produzione di branded contents e viral video per il web" per il corso di laurea magistrale GECO (Gestione dei contenuti digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali) della Facoltà di Lettere e Filosofia, organizzati da Michele Pagani con la collaborazione del Prof. Ruggero Eugeni e Dott.ssa Marzia Morteo.

Pagani è international business development manager per Gummy Industries e lecturer per Università Cattolica di Brescia. Imprenditore geek con esperienza in mobile marketing e digital brand design, dopo un periodo come ricercatore all'Università Bocconi, ha vissuto a New York e San Diego e ha iniziato a lavorare come consulente di marketing.



giovedì 31 maggio

dalle 14.30 alle 15.30

Università Cattolica del Sacro Cuore (aula 4)

Contrada di Santa Croce, 17 - Brescia

Ingresso Libero

Info 03024061