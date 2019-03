Bovezzo: conferenza "panico da palcoscenico nella professione musicale"

L'accademia Musicale Giovanni Gabrieli di Bovezzo, fra gli eventi in corso nell'anno di festeggiamento del centenario del suo Complesso Filarmonico, propone un incontro con Pia Bucher, sabato 23 marzo alle ore 15:00 presso l'Aula Santa Chiara, nel complesso dell'Oratorio di Bovezzo, in Via Paolo VI n. 4 a Bovezzo.



Si tratta di un importantissimo appuntamento con una professionista riconosciuta a livello europeo che saprà dare utili consigli e informazioni a tutti i musicisti che parteciperanno. L'evento, gratuito e aperto a tutti, è particolarmente indicato per strumentisti e musicisti di Brescia e delle province limitrofe.



Pia Bucher è musicista, terapista del suono, membro dell'Associazione professionale KineSuisse, co-fondatrice e presidente onorario della Società svizzera per la medicina musicale SMM. Vanta molti anni di attività concertistica internazionale come solista, musicista da camera, trombonista in varie orchestre professionali. Formatasi come Kinesiologa musicale a Friburgo (Germania) e come Kinesiologa KineSuisse in Svizzera, è responsabile di corsi e workshop in tecnica della respirazione per strumenti a fiato, gestione dello stress, gestione della paura da palcoscenico, coaching delle prestazioni, motivazione. Tiene corsi di perfezionamento per insegnanti di musica ed è relatrice in vari conservatori e conferenze in Germania e all'estero.