Borgosatollo: corso di murales

Dopo il successo delle passate edizione, che hanno visto realizzato su un lato del teatro dei bellissimi murale che tutti possono vedere, l’Assessorato Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Borgosatollo ripropone anche quest’anno il corso tenuto dal disegnatore bresciano Roberto Blesio, in arte “BIRO”. Lo scopo è quello di proseguire nella creazione di un opera d’arte sui muri adiacenti al teatro, con una nuova e bellissima idea che coprirà la cabina elettrica di fronte al teatro.

Il corso è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Borgosatollo e provincia di Brescia di età compresa tra i 13 e i 28 anni (dalla terza media compresa) e si svolgerà in 3 lezioni di teoria e pratica (13-20-27 marzo 2019 ore 18.30 in Biblioteca) e due giorni di pittura full immersion (week end del 30-31 marzo, meteo permettendo). Verrà realizzato un grande murale sulla facciata esterna della cabina elettrica adiacente il teatro, sotto la guida di Biro, noto e bravissimo disegnatore bresciano! Le iscrizioni sono aperte fino al 09 marzo. Non servirà comprare materiale. Le tre lezioni si terranno in Biblioteca, alle 18:30. Il murale verrà realizzato in pittura acrilica e dipinto a pennello. Info e adesioni: 030/2501693 o biblioteca@comune.borgosatollo.bs.it).

Costo complessivo simbolico per partecipante 10€, da pagare alla prima lezione. “L’Amministrazione Comunale è impegnata a creare iniziative che possano trovare il gradimento dei giovani della nostra Comunità. Investendo in corsi che creino, attraverso l’impegno e la formazione, interesse anche in iniziative pratiche che poi rimangono come segno nel paese. La bella collaborazione intrapresa con Biro gli scorsi anni ci ha consentito di offrire ai giovani un’iniziativa che potesse coinvolgerli in prima persona. Abbellire con un Murale un edificio di proprietà comunale crediamo possa essere un gesto che sensibilizzi i giovani al maggior rispetto dei beni pubblici”. Frusca Marco – Assessore Cultura Borgosatollo

