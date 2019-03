Borgosatollo e le donne: le azioni dell’amministrazione per e con le cittadine

Borgosatollo è l’unico Comune Lombardo che quest’anno ha deciso di pubblicare un Bilancio di Genere. Si tratta di un documento in cui si rendicontano tutte le azioni amministrative, indicando specificatamente quanto fatto per le donne. L’amministrazione ritiene infatti che il tema dei diritti delle donne sia un tema fondamentale da promuovere in tutti i modi: facendo cultura, sostenendo i servizi, e dando evidenza delle politiche mirate proprio alle donne e al loro benessere.

Nella mattina del 16 marzo alle ore 10 in biblioteca, il bilancio di genere del Comune di Borgosatollo verrà presentato alla cittadinanza, alla presenza del sindaco Marniga, dell’assessore Chiaf, della Professoressa Elisabetta Donati, e della consigliera di parità provinciale dottoressa Annamaria Gandolfi. Il documento riporta tutte le azioni che l’amministrazione ha messo in campo per promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne. Principalmente si tratta di servizi per la conciliazione, ma non solo.

Il bilancio dà evidenza anche di quanto le donne abbiano scelto di partecipare alle iniziative culturali, o di quanto siano le fruitrici dei servizi comunali. “Perché è importante fare un bilancio di genere anche in un comune di medie dimensioni come il nostro? Penso che, anche se i comuni non hanno potere di influenzare scelte quali gli orari di lavoro, le politiche retributive, essi debbano dare evidenza e fare il possibile per aiutare le proprie concittadine a ridurre le difficoltà e permettersi una migliore qualità della vita. Alla fine del mio mandato posso senza dubbio dire che le donne, anche le donne di Borgosatollo, svolgono il lavoro più importante di tutti: quello della “cura” di un loro familiare, che sia un bambino o un anziano. Spesso il lavoro di cura si aggiunge al lavoro che consente di avere un reddito. Questo carico deve trovare un supporto, che sia un supporto di servizi o economico, e nel tempo penso anche che tale squilibrio debba essere riequilibrato. Nel documento abbiamo cercato di fare sintesi delle nostre scelte, e delle conseguenti azioni che abbiamo realizzato”. Dice l’Assessore Elisa Chiaf. Nella mattina del 16 marzo inoltre verranno dati dei ringraziamenti e dei riconoscimenti ad alcune donne di Borgosatollo, proprio per segnare l’importanza del loro ruolo nei diversi campi: imprenditoria, commercio, volontariato, servizi. “Ho iniziato a riflettere sul ruolo femminile nel campo economico e sociale da tanto tempo. L’occasione di andare a Roma nel 2016 a Montecitorio per l’inaugurazione della sala delle donne, dove è esposto il quadro della nostra prima sindaca Alda Arisi ha potenziato tale riflessione. Penso che dire “grazie” alle donne di Borgosatollo, soprattutto per il loro esempio, sia il minimo che un’amministrazione possa fare” Assessore alle politiche sociali Elisa Chiaf