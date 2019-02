Borgosatollo: 'Esserevive', reading per la festa della donna

In occasione della Festa della donna, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Borgosatollo presenta Essere vive – Parole, musiche e canzoni – Le donne si raccontano, un reading con accompagnamento musicale a ingresso libero. Lo spettacolo avrà luogo venerdì 1 marzo alle ore 18 in biblioteca.



Gabriella Tanfoglio – attrice

Eva Feudo Shoo – voce, chitarra e violoncello



Piccolo viaggio intorno ad alcune tematiche tipiche dell’ “Altra metà del Cielo”: la maternità, il lavoro, l’amore, il femminicidio, la sorellanza. Giocando tra le canzoni e i testi della tradizione popolare e della contemporaneità affidata a canzoni e musiche di autrici del pop-rock, le artiste ci condurranno in un percorso emozionale per riflettere e sorridere sulla vita e il tempo delle Donne, oggi, in un mondo in bilico tra emancipazioni e diritti negati.

Seguirà piccolo aperitivo.