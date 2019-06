Provaglio d'Iseo, Barone Pizzini: "Il cielo in una vigna"

PROVAGLIO D'ISEO – Un insolito connubio tra vino e stelle, una congiunzione astrale tra vigne e cielo, un'esperienza unica e un sodalizio tra uomo e natura che parte nel vigneto e arriva fino alla volta celeste: tutto questo, per un'intera notte, è “Il cielo in una vigna”!



Infatti Barone Pizzini, azienda pioniera del biologico in Franciacorta, ha organizzato, sabato 22 giugno, questo esclusivo appuntamento, in collaborazione con Astronomitaly, realtà nata nel 2014 per promuovere lo sviluppo nazionale del Turismo Astronomico e pluripremiata come best practice da numerosi enti del turismo e del territorio e sviluppato in partnership con Federturismo Confindustria.



L'evento, ospitato all'interno della suggestiva cornice della Barone Pizzini, inizierà con una cena a buffet accompagnata dai migliori vini dell'azienda, seguiranno poi la visita in cantina e l'osservazione astronomica, che permetterà fino a notte inoltrata di compiere un viaggio nello Spazio per ammirare gli oggetti celesti più belli, dalle stelle alle nebulose, dai pianeti agli ammassi stellari… fino alla Luna!



“L'organizzazione di un evento legato all'osservazione del cielo, è una scelta dettata dai valori di legame e rispetto del territorio e di tutto ciò che ci circonda che l'azienda da sempre sostiene” afferma Silvano Brescianini, Direttore della Barone Pizzini aggiungendo: “Barone Pizzini si contraddistingue da sempre per l'attenzione al territorio e all'ambiente e per il desiderio di scoprire e quindi rispettare tutto ciò che ci circonda, dalla terra...al cielo”.



Gli esperti di Astronomitaly guideranno gli ospiti nell’osservazione astronomica con un importante telescopio professionale per esplorare il cielo, viaggiando tra le costellazioni più famose. Una notte per vivere le bellezze della natura dalla terra al cielo e comprendere il nostro posto nell'Universo.



L'obiettivo condiviso è quello di valorizzare e promuovere le bellezze naturali ed enologiche della Lombardia in un’ottica di turismo sostenibile e responsabile.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni www.baronepizzini.it.