Barbariga: Il giardino della moda

Sfilata di moda a cura di Ego Shop, Brescia (abbigliamento donna e moda mare), Belloni Ottica Gioielleria, Casalbuttano, Blondinette di Greta Tonoli (abiti da sposa), Giorgio Shoes, Personelle an idea of beauty, (collezioni etniche) e Flaminio Rossi Acconciature, Barbariga, Linea Più Acconciature di M. Agnese Cinini, Barbariga, Miraggio Acconciature di Mariarosa Mensi, Azzano Mella. Estetica Amiche per la Pelle di Oroboni Jessica, San Paolo. Con la partecipazione dell'istituto di moda "M. Fortuny" di Brescia



Presenta la serata: Giulia Gatta - Miss Lombardia 2017 by Miss Italia

Service Foto-video DAMA

Service audio-luci X ONE MUSICA

Organizzazione Margherita Andeni



Esposizione dei bozzetti degli abiti realizzati dagli allievi dell'Istituto Fortuny.

Esposizione di automobili a cura della Concessionaria Agricar Group