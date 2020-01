Bagolino: Carnevale Bagosso

Il Carnevale di Bagolino è una festa storica e tradizionale, ma è soprattutto una manifestazione spontanea per cui non è vincolata da programmi prestabiliti. A farla da padrone saranno i Màscher e i Balarì che, come ogni anno, daranno spettacolo e divertimento. L’inizio delle manifestazioni è previsto per domenica 23 febbraio alle 7; termineranno alla mezzanotte di martedì 25.



