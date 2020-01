Brescia: arte e parola

Il Centro Mater Divinae Gratiae propone un itinerario in tre tappe volto a ricomporre attraverso testimonianze artistiche e spirituali la storia cristiana della città di Brescia. Il percorso prevede la visita di tre chiese cittadine che permetteranno di conoscere le vicende della religiosità bresciana nel contesto storico, leggere le forme d’arte (pittorica e architettonica in particolare) come veicoli di fede personale e comunitaria ed offrire una lettura spirituale dell’opera per una interiorizzazione dei messaggi e delle suggestioni artistiche. Conducono: Carmela Perucchetti (Associazione per l’Arte Le Stelle), Francesca Bernacchia (Insegnante di Scuola Superiore) e un’Équipe di Suore Dorotee di Cemmo.

Il calendario degli incontri è il seguente: Domenica 26 gennaio 2020 Chiesa di S. Maria dei Miracoli Domenica 9 febbraio 2020 Chiesa di S. Giuseppe; Domenica 23 febbraio 2020 Chiesa di S. Maria del Carmine (dalle ore 15 alle 16.30 con ritrovo presso il luogo oggetto della visita). La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni: www.materdivinaegratiae.it info@materdivinaegratiae.it tel. 030 384721