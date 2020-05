"Amici per sempre": il nuovo singolo del cantautore Andrea Pimpini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il successo di Andrea Pimpini continua e, dopo l’iniziativa #iosuonodacasa che ha portato il cantante sulle più importanti testate giornalistiche e radio d’Italia, arriva una grande novità. Uscirà Venerdì 8 Maggio il nuovo singolo di Andrea Pimpini: “Amici per sempre”. Il brano, scritto e composto da Andrea, sarà distribuito su tutte le piattaforme di musica con Level Music “Amici per sempre” nasce in questo periodo di quarantena. Era da mesi che non riuscivo a scrivere una nuova canzone. Nei brani pubblicati finora ho sempre raccontato una storia, un ricordo, un’emozione. Con “Amici per sempre”, invece, ho cercato di mettere in musica una riflessione “Amici per sempre” segue il successo di “Lacrima”, primo disco di Andrea Pimpini uscito lo scorso 6 Dicembre e contenente 12 brani inediti.