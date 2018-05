Alice Basso a Rovato

Dal 26 aprile è disponibile in tutte le librerie La scrittrice del mistero firmato da Alice Basso ed edito Garzanti (320 pp, cartonato con sovraccoperta, 17.90€) quarto volume delle avventure di Silvana, detta Vani, Sarca ghostwriter di professione, consulente per la Polizia per capacità empatico-deduttive In questo nuovo tomo della serie Silvana si dividerà ancora una volta tra il suo lavoro nel mondo editoriale e quello investigativo.



“Il caso” questa volta la riguarderà da vicino… Un romanzo che come i precedenti ben bilancia ironia, suspense e citazioni letterarie. L’autrice presenterà il suo ultimo lavoro Venerdì 25 maggio 2018 a Rovato ( BS) h.20.30 presso la Sala Studio della Biblioteca C.Cantù in Corso Bonomelli 37.