Brescia: focus in Poliambulanza con il professore Alexander Vaccaro

L’atteso evento sarà il 27 aprile nell’aula magna della Fondazione Poliambulanza. Il prof Alexander Vaccaro, luminare di fama mondiale e Presidente del Rothman Institute di Philadelphia, ed il suo fellow il dottor Marco Fazio del reparto di Neurochirurgia della Poliambulanza di Brescia saranno gli attori di uno straordinario focus di approfondimento dedicato alle applicazioni della cosiddetta “TLIF”. Si tratta di una tecnica chirurgica che si è affermata, anche alla luce di nuove metodologie, come una delle più utilizzate nel trattamento delle affezioni degenerative del rachide lombosacrale che sono causa della sciatalgia e del mal di schiena.



Per l’occasione e l’orgoglio di ospitare un personaggio dalla caratura internazionale, Fondazione Poliambulanza metterà a disposizione una gamma di apparati tecnologici di ultima generazione. Infatti, nella prima parte del seminario, l’occhio digitale di una telecamera full-HD riprenderà in diretta l’intervento chirurgico eseguito dalle mani sapienti del Prof Vaccaro e del dottor Marco Fazio. Le immagini saranno trasmesse in simultanea su un grande schermo allestito nell’aula magna e coinvolgeranno i tanti specialisti presenti in una discussione successiva che caratterizzerà la seconda parte dell’incontro. Tra i relatori di prestigio ci saranno anche il Presidente della SINch (Società Italiana di Neurochirurgia) Marco Fontanella ed altri nomi di spicco del mondo medico italiano come il prof Claudio Lamartina ed il prof Alessandro Ducati.



«La TLIF è come un arcobaleno di possibilità nelle mani del chirurgo vertebrale. Ecco perché è importante che siano presenti anche dottorandi e specializzandi che potranno apprendere i segreti del prof Vaccaro e confrontarli con la loro tecnica chirurgica», ha commentato il dottor Marco Fazio. Fondazione Poliambulanza con questa iniziativa si conferma struttura d'eccellenza in ambito chirurgico e sanitario, soprattutto per il valore formativo di questi eventi che si rivolgono chiaramente a tutto il personale medico e paramedico.