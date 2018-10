Circolo filosofico Aletheia: otto mesi di incontri da novembre a giugno

Otto tematiche filosofiche, dal “Nutrimento” alla “Libertà”, una al mese da qui al prossimo giugno: approfondite e affrontate con gli sguardi dei quattro diverse prospettive (teoretica, emozionale, pratica e curativa, etico-politica). E l'obiettivo? “Pensare con il cuore e riscoprire il valore dell'appartenenza che nutre l'anima e sostiene il nostro cammino nella bellezza e nella verità”.

E' questo il nuovo progetto del circolo filosofico “Aletheia”, coordinato da Barbara Colosio: quattro incontri al mese, dalla fine di ottobre alla fine di giugno, tutti i venerdì dalle 18 alle 20, in scena nella “Sala del camino” di Casa Offlaga a Brescia, al civico 15 di Via Veronica Gambara.

Gli operatori in campo: Barbara Colosio (filosofa e formatrice), Rosalba Ciccorelli (arteterapeuta formata secondo il metodo della Scuola Stella Maris a indirizzo antroposofico), Elena Zanetti e Luigi Pescini (operatori olistici).

Il programma: primo appuntamento il 26 ottobre, e poi per tutto novembre con “Connessione”. Seguirà a dicembre “Evoluzione”, poi a gennaio “Nutrimento”, a febbraio “Comprensione”, a marzo “Compassione”, ad aprile “Guarigione”, a maggio “Perdono”, a giugno “Libertà”.

Contributo a offerta libera per il primo e il terzo incontro di ogni mese, poi 10 euro (per ciascun incontro) al secondo e il quarto. Per informazioni 348 1317479 oppure info@barbaracolosio.it