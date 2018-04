Aido: “La camminata nel bosco” a San Gervasio Bresciano

Nel giorno dei festeggiamenti per la Liberazione, mercoledì 25 aprile, il Gruppo Aido “Dario Cherubini” di San Gervasio B.no e l’Avis intercomunale di Manerbio organizzano la seconda edizione di: “La camminata nel bosco”, che si snoderà lungo un percorso di circa 7 km fra alcune vie del paese e il bosco del Lusignolo.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 sul sagrato della parrocchiale, momento in cui ci saranno le iscrizioni e la consegna dei gadget; la partenza sarà alle ore 15.30. Per le persone dai 15 anni è richiesto un contributo di 3,00 euro. Al termine della camminata, presso l’Oratorio ci sarà un aperitivo per tutti. La manifestazione è organizzata con lo scopo di sensibilizzare le persone al tema della donazione avvicinandole alle due associazioni ma anche per promuovere stili di vita sani e l’importanza di fare movimento.

La camminata è organizzata in collaborazione con: Comune di San Gervasio, Biblioteca Comunale “Luca Mantelli”, Centro Parrocchiale “Paolo VI” e la sponsorizzazione di: Carpenteria Scolari, Bertoni Impianti, Torneria Moretti, Mollifico BPS, La Bottega di Mario, Cominelli tinteggiature, Autosalone Michele Portesani, S.A elettrotecnica di Sartorio Aldo, Ristorante pizzeria The Gustibus, Ariazzi soluzioni d’arredo, Coffee Hour, Credito Cooperativo di Brescia filiale di S. Gervasio, Fogliata Giuseppe idraulico, Nook cafè, Cherubini Dina della Zurich, Autoriparazioni Staurenghi, Studio Legale Moretti, Savaresi Erman Impianti Elettrici Forniture, Morena Hair Studio, B.M. Gomme.

Durante la camminata la Croce Bianca di Brescia-Gruppo di Pontevico garantirà l’assistenza medica e la sicurezza stradale è gestita dalla polizia locale e dall’A.N.C. di Pontevico. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a martedì 1 maggio 2018.

Ulteriori info è possibile averle contattando i numeri di telefono presenti sulle pagine facebook dei gruppi: Gruppo Aido San Gervasio Bresciano e Avis Intercomunale di Manerbio.

Gli organizzatori invitano tutti ad arrivare per tempo in modo da potersi iscrivere, ricevere le dovute indicazioni nei tempi stabiliti e si augurano che possa essere una giornata di relax da vivere in compagnia fra amici e simpatizzanti. #VivaLaVita