Adro: mostra "disnormalità, tra spiritualità e corporeità

Dalla presentazione della mostra

"Siamo immersi nelle immagini. Lo spettatore, che resta fuori dall’immagine, la ricostruisce in sé ad ogni sguardo. E dove finisce lo sguardo inizia l’immagine. Non vi sono sguardi neutrali. Lo spettatore porta a termine l’immagine.

Creiamo e distruggiamo immagini, stretti nella morsa tra iconofilia, amore per esse, e iconofobia, paura delle immagini. E queste due posizioni antitetiche si incontrano e scontrano nel mondo globalizzato. L’immagine di una pistola può turbarci oppure esaltarci. E’ un oggetto visivamente perturbante. E questo vale per tutti le immagini apocalittiche con cui siamo bombardati ogni giorno. Abbiamo la necessità impellente non solo di vedere “meglio” ma di vedere “altro”. "