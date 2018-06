Fusion Arts, successo annunciato: più di 50 artisti a Puegnago (e centinaia di persone)

Una cinquantina di artisti da tutta Europa, centinaia di persone all’evento di domenica scorsa (che ormai è un “cult” gardesano), una mostra lunga una settimana che ha chiuso i battenti solo poche ore fa: sono questi i numeri della quinta edizione di Fusion Arts, la rassegna cultural-musicale proposta senza sosta dal 2014 dall’associazione Sinergetica, e in scena come sempre nella splendida Villa Galnica in pieno centro a Puegnago (con il benestare del Comune).

Gli artisti, dicevamo: tanti bresciani e italiani, ma anche tanti europei grazie alla partecipazione del collettivo di artisti A-Round, e pure opere internazionali “autonome” come quelle di Antoni Hidalgo, arrivate addirittura da Barcellona.

Il concorso quest’anno celebra la sua terza edizione: gli organizzatori ringraziano i giudici, “bravi e simpatici”, Massimo Tedeschi (presidente dell’Associazione Artisti Bresciani), Corrado Corradini (docente ) e Adriano Rossoni (docente di Disegno, Anatomia artistica e Tecniche delle arti visive all’Accademia Santa Giulia di Brescia). Oneri e onori, è toccato a loro selezionare i vincitori di ogni categoria: Maria Ulino (pittura), Enrico Vedovelli (fotografia) e Lucrezia Minerva (scultura e installazioni). Le menzioni speciali: Andreja Jovic e Alice Rovetti (pittura), Tansel Ceber e Valentino Giampaoli (scultura e installazioni).

E non basta una pagina per citare tutti gli artisti presenti, difficile senza fare torto a qualcuno. Qualche giorno di meritato riposo, ma per Sinergetica è già tempo di rimboccarsi le maniche: dai primi di luglio a Manerba comincia “Elements”, quattro appuntamenti (artistici e non solo) dedicati ai quattro elementi della Terra. A breve tutti i dettagli.