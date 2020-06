Castello di Padernello: "Passeggiate fra arte, storia e natura"

Passeggiate campestri e culturali per vivere e scoprire in movimento l’arte, la storia e la natura del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana, e del suo territorio. Sono organizzate tutti i giorni dal martedì al venerdì dalla Fondazione Castello di Padernello, che ha ideato un percorso stimolante per tutti coloro, grandi e piccoli dagli 8 anni in su, che vogliono vivere nuove esperienze all’aria aperta. La passeggiata, di circa 4 km, dura un’ora e mezza e parte dal Castello per attraversare il bellissimo Ponte San Vigilio, opera d’arte in natura creata dall’artista Giuliano Mauri tessendo legno di castagno, e per seguire un sinuoso tragitto nella campagna. Un’occasione per osservare il borgo agricolo di Padernello e per conoscere, grazie al racconto coinvolgente della guida, i resti dell’antica cappella dedicata a San Vigilio dove, ancor prima del 1127, sorgeva un monastero benedettino femminile dedicato all’omonimo santo. Una visita diversa dal solito per camminare nella natura, rilassarsi e scoprire perle di storia del territorio.

L’evento si inserisce all’interno dell’ampio progetto di valorizzazione turistico-culturale “Sui passi di Giuliano Mauri”, realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), e mette in relazione diversi operatori culturali - Fondazione Castello di Padernello, Polyedros srl e MillePontiViaggi di Chiari Tours s.r.l., in collaborazione con l’Associazione Giuliano Mauri, la Biblioteca Comunale Laudense ed il Parco delle Orobie Bergamasche - al fine di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale della Lombardia promuovendo nuovi itinerari turistici.



La passeggiata fra arte, storia e natura si svolge dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00, con prenotazione online obbligatoria su www.castellodipadernello.it

La prenotazione deve pervenire con almeno 24H di anticipo.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro, ridotto 5 euro.



Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Castello di Padernello

Via Cavour, 1 Padernello

25022 Borgo san Giacomo (BS)

Tel. 030 9408766

E - mail: info@castellodipadernello.it

Sito web: www.castellodipadernello.it