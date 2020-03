Cosmogarden: posticipata al 2021 la fiera del verde di Brescia

Area Fiera, ente organizzatore di Cosmogarden, ha annunciato ufficialmente il posticipo della seconda edizione della manifestazione fieristica dedicata al mondo del giardinaggio e del garden design. L'evento è stato riprogrammato nella primavera del prossimo anno, dal 26 al 29 marzo 2021, sempre al Brixia Forum di Brescia.

“I recenti sviluppi in merito al COVID-19 ci hanno portati, dopo il confronto con Pro Brixia, alla decisione di posticipare Cosmogarden al prossimo anno, nel rispetto di tutti coloro che sono impegnati nell'organizzazione dell'evento – spiega Mauro Grandi, CEO di Area Fiera – La scelta di calendarizzare la fiera durante la primavera non è un caso ma una necessità legata alla stagionalità del settore gardening, abbiamo perciò voluto riprogrammare la fiera nel marzo del prossimo anno proprio per dare a espositori e visitatori l'opportunità di partecipare e vivere la manifestazione nel momento migliore. Rigraziamo tutti i nostri partner e collaboratori per l'appoggio che ci stanno dimostrando e siamo certi che questa sarà per noi l'occasione di rendere Cosmogarden 2021 una manifestazione ancora più ricca di contenuti e novità, una Biennale del verde imperdibile per tutti gli appassionati del mondo del gardening."