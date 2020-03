Cosmodonna: posticipata a ottobre la fiera del mondo femminile

Si comunica che a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, Area Fiera, organizzatore dell'evento, di comune accordo con Pro Brixia, ha deciso di posticipare al mese di ottobre l’evento Cosmodonna. La manifestazione, inizialmente spostata al mese di maggio, si terrà invece dal 2 al 5 ottobre 2020, sempre negli spazi del Brixia Forum di Brescia.

COSMODONNA è la prima e unica manifestazione consumer in Italia con 8 aree tematiche tutte dedicate al mondo femminile, per coinvolgere a 360° le visitatrici in un'esperienza unica dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di prodotti servizi e sollecitazioni sensoriali.

Organizzatore: Area Fiera – Brescia – Italy - www.areafiera.com