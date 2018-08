Rovato: CorRo Fluo

L'Associazione Liberi Libri presenta la prima edizione della CorRo Fluo: una corsa non competitiva/passeggiata serale della lunghezza di 5 km aperta a tutti.



La partenza è prevista alle ore 20.30 da Piazza Cavour e, al termine della corsa, FoodTruck e Dj set attenderanno i partecipanti nello stesso punto.



L'iscrizione è obbligatoria sul sito www.associazioneliberilibri.org oppure in loco, la sera stessa dell'evento (chiusura iscrizioni ore 19,30)



La corsa darà il via al CoolTour, una rassegna di eventi gratuiti proposta dall'Associazione Liberi Libri, appuntamento ormai immancabile per moltissimi rovatesi e bresciani. Gli eventi, che spaziano dalla musica al teatro, dai libri alla caccia al tesoro HiTec, dalla danza agli approfondimenti scientifici, saranno dedicati al Monte Orfano, che si terranno tra il 2 e il 9 settembre



Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito internet www.associazioneliberilibri.org