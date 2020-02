Lago di Garda: Coppa Giulietta&Romeo 2020

Torna la Coppa Giulietta&Romeo 2020, la manifestazione di regolarità classica organizzata dall'Automobile Club Verona in collaborazione con AC Verona Historic, ACI Verona Sport, Comuni di Bardolino, Garda e Torri del Benaco e con il supporto di Concessionaria Alfa Romeo F.lli Girelli oltre che di Sara Assicurazioni, ISAP Packaging, MA-PA Servizi Fiduciari, Nuova Petroli e ACI Global Servizi che i prossimi 7-8 febbraio inaugurerà il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche 2020.

Le vettura in gara

C'è grande attesa per l'evento, che vedrà al via oltre 100 vetture con alcuni dei più gettonati equipaggi per quanto riguarda la regolarità classica in Italia, una disciplina che abbina passione per l'auto d'epoca, collezionismo, precisione e competizione. Da segnalare che le procedure di iscrizione chiuderanno nella giornata di oggi, e quindi il numero dei partecipanti è sicuramente destinato a crescere.

Scorrendo la lista degli iscritti, senza entrare nel dettaglio dei tanti equipaggi TOP che parteciperanno alla corsa per aggiudicarsi la vittoria assoluta, il parterre di auto d'epoca è di sicuro interesse. Saranno ben 11 le vetture dell'epoca 1931-1946, le più anziane e spettacolari quasi tutte Fiat 508 in varie conformazioni: la più famosa 508C “Balilla” ma anche due 508S di cui una rara Coppa D'Oro, una CS Balilla MM oltre a due Lancia Aprilia e una Lancia Ardea.

I marchi rappresentati saranno uno specchio della storia e del fascino dell'automobile con Porsche, Volvo, Alfa Romeo, Innocenti, Lancia, Fiat, Volkswagen, Renault in quella che ha tutti i canoni per essere una vera e propria festa del motore. Non mancheranno le Fiat 1100, testimoni di un'epoca indimenticata, le Porsche 356 con la loro linea ancora e sempre attuale, antesignane di quella che fu poi la più celebre del marchio di Stoccarda, la 911. Presenti anche alcune rarità per intenditori, come una Autobianchi Primula 65C.

Il programma

Manifestazione di regolarità classica per auto d'epoca, la Coppa Giulietta&Romeo inizierà ufficialmente venerdì 7 febbraio con le procedure di verifica sportiva e tecnica dalle 17 alle 21 ospitate all'Hotel Caesius di Bardolino, centro nevralgico della manifestazione con anche la Direzione Gara e la Sala Stampa. Sempre nella giornata di venerdì 7 i concorrenti potranno approfittare del CAT, Chrono Ability Training, che sarà allestito nell'area adiacente al Parcheggio Carrelli al Campeggio Comunale San Nicolò. Il CAT permetterà di allenarsi su alcuni pressostati uguali a quelli che saranno usati in gara.

La sfida sportiva sarà però concentrata nella giornata di sabato, con partenza dal Lungolago di Bardolino alle ore 10 per disputare 65 prove cronometrate e tornare sul Lungolago per l'arrivo delle ore 16.15. Buffet finale e cerimonia di premiazione si svolgeranno all'Hotel Caesius rispettivamente dalle 17.30 e dalle 19.

Il percorso, lungo 184 chilometri, è stato studiato per le esigenze specifiche delle auto d'epoca grazie alla collaborazione di esperti regolaristi. Partenza appunto da Lungolago Lenotti per affrontare uno scenografico itinerario che, replicando quello di successo del 2019, porterà le stupende vetture d'epoca sia lungo la sponda veronese del Benaco, grazie alla collaborazione con l'Associazione Albergatori, Federalberghi e Bardolino TOP che hanno fortemente voluto il fulcro dell'evento sul Lago, sia sulle alture confinanti. La sosta di metà giornata sarà ospitata al Ristorante-Pizzeria Al Porto di Torri del Benaco.



Informazioni e contatti