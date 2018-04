Desenzano: Coppa Cobram del Garda

Torna domenica 23 settembre con partenza da Piazza Cappelletti di Desenzano del Garda (BS) la Coppa Cobram. La fantozziana gara gardesana, non competitiva, diventata un appuntamento fisso per tutti i fan del tragico personaggio di Paolo Villaggio e per tutti gli appassionati della natura e divertimento taglia il traguardo del quinto compleanno Ideata dal Biciclettaio Matto Mauro Bresciani e organizzata dall’associazione “Pedali Lei?” con il supporto operativo dall’agenzia di comunicazione desenzanese SHOTS.IT quest’anno aumenta il numero di possibili iscritti alla manifestazione ed è previsto un percorso tutto nuovo.



“Visto il grande successo di partecipanti e di pubblico degli anni passati non potevamo fare diversamente! Questo sarà il quinto anno e sarà una grande giornata di divertimento. Attraverso la nostra passione per il Ragionier Fantozzi cerchiamo di far scoprire agli appassionati non solo il territorio gardesano ma anche i prodotti tipici delle nostre zone” dichiarano gli organizzatori. Il tragitto interesserà il territorio di Desenzano del Garda e si addentrerà fino a Pozzolengo creando un lungo e vivace biscione che permetterà di vivere un’esperienza sana e divertente nel meraviglioso contesto del basso Garda.



Ci sarà una tappa intermedia presso il Parco di Pozzolengo dove, accompagnati da buona musica, gli sciagurati partecipanti potranno sfamarsi con tipici prodotti e vini locali. Il percorso proseguirà poi fino al Porto di Rivoltella (Desenzano) dove al Classic Rock Beach Cafè ci saranno intrattenimento e ancora musica fino a sera.



Le iscrizioni, che raccoglieranno al massimo 700 partecipanti, apriranno: venerdì 4 maggio 2018 sul sito ufficiale: www.coppacobram.eu. …Ed ora: IN SELLA… ALLA BERSAGLIERA! O anche no. In ogni caso… #PEDALILEI!



COPPA COBRAM DEL GARDA: nasce a Desenzano del Garda nel 2014 grazie a un’idea di Mauro Bresciani, il Biciclettaio Matto che nella sua bottega, dove restaura e realizza biciclette uniche, cerca un modo per far conoscere al mondo le sue creazioni. Grande fan del Ragionier Ugo Fantozzi, Mauro unisce le sue passioni e da vita alla prima Coppa Cobram sul Lago di Garda che si svolge a settembre dello stesso anno e rende omaggio al mito di intere generazioni.



La “temuta gara ciclistica” con tanto di abbigliamento a tema e biciclette storiche è da subito un successo, ogni partecipante arriva scimmiottando alla perfezione il personaggio scelto, l’ambiente diventa immediatamente goliardico e l’atmosfera è quella tragi-comica demenziale che Paolo Villaggio ha reso unica attraverso il suo personaggio. Dalla seconda edizione collabora all’organizzazione, alla creazione e alla comunicazione l’agenzia desenzanese SHOTS.IT, che attraverso l’entusiasmo e la professionalità ha portato la gara ad essere riconosciuta a livello nazionale. Nel 2018 l’organizzazione operativa della manifestazione passa totalmente nelle mani del team shots.it, raddoppia i possibili partecipanti e aumenta il percorso diventando così ancora più importante.



La COPPA COBRAM di Desenzano del Garda è la prima gara sul territorio nazionale interamente dedicata e ideata dalla competizione omonima nel film “Fantozzi contro tutti” del 1980 di Neri Parenti con Paolo Villaggio.